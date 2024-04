Pape Malick Ndour: «Nous attendons avec impatience les rapports des corps de contrôle»

Avec l’arrivée du nouveau régime, beaucoup attendent une reddition des comptes. Certains membres du gouvernement sortant, qui ont passé le témoin aux nouveaux ministres, disent ne rien se reprocher.



Pape Malick Ndour, qui a passé le témoin hier, à son successeur, au ministère de la Jeunesse, s’est dit prêt pour la reddition des comptes. «Nous avons reçu toutes sortes de missions de contrôle. Et on n’a eu aucun souci», a-t-il déclaré hier, lors de la cérémonie de passation de services.



Et d’ajouter, en s’adressant à Khady Diène Gueye, son successeur au poste : «Nous vous avons remis des rapports que nous avons. Et les rapports que les corps de contrôle vont publier, nous les attendons avec impatience leur publication. Parce que nous avons géré de façon irréprochable», dit-il.



IGFM