Participation citoyenne : Richard-Toll lance le processus de formation de ses conseils de quartier

Des élus et des notabilités de la Commune de Richard-Toll, des représentants de services techniques déconcentrés ont pris part samedi au lancement officiel du processus de mise en place et d’animation des conseils de quartier.



Cette dynamique, soutenue par l’agence catalane de coopération pour le développement et la fondation Mon-3, engage l’expertise de l’Agence Régionale de Développement de Saint-Louis pour l’optimisation de la gestion publique locale et la participation locale dans la Commune de Richard-Toll.



« Pour une meilleure performance des collectivités en terme de gouvernance territoriale, la mise en place de cadres de concertation constitue un élément fondamental et un facteur de bonne gouvernance territoriale », a indiqué Abdourahmane GUÈYE, le chef de la division Suivi-Évaluation de l’ARD de Saint-Louis.



« Aujourd’hui, il était question de partager les étapes du processus pour définir les types d’activités à mener et le rôle de chaque acteur vis-à-vis du processus », a-t-il ajouté. « Ces structures vont renforcer la démocratie locale qui ne peut être obtenue sans la participation des citoyens », a rappelé Ameth SOW, le représentant résident de l’ONG Mon-3. Il annonce qu’un « ensemble d’activités d’animations va suivre la mise en place de ces entités ».