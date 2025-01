Patrouilles militaires conjointes entre le Sénégal et la Mauritanie : à Saint-Louis, le programme opérationnel ficelé

La Zone militaire N°2 accueille une rencontre bilatérale déterminante entre les représentants des forces armées du Sénégal et de la Mauritanie. Cette réunion, qui s'inscrit dans un cadre de coopération renforcée entre les deux pays, a été présidée par M. Al Hassan Sall, Gouverneur de Saint Louis.



Accueilli par le commandant de la Zone militaire N°2, le délégué mauritanien a conduit une forte délégation, témoignant de l'importance que revêt cette collaboration pour la sécurité et la stabilité des zones frontalières. L'objectif principal de cette rencontre a été d'élaborer un programme d'activités opérationnelles conjointes pour l'année 2025, visant à intensifier les patrouilles militaires et à assurer une meilleure surveillance des frontières.



Les discussions ont permis d'identifier les enjeux sécuritaires communs, notamment la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, ainsi que l'immigration clandestine. Les deux parties ont convenu de la nécessité de renforcer leur coordination et de partager les informations stratégiques afin de faire face efficacement à ces défis.



Cette initiative est emblématique de la volonté des gouvernements sénégalais et mauritanien de travailler main dans la main pour garantir la sécurité des populations vivant le long de la frontière commune. La cérémonie d'ouverture a également été l'occasion de rappeler l'importance des relations bilatérales et de l'intégration régionale pour faire face aux menaces transnationales.