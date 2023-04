Pds/ Saint-Louis : " Une grosse fraude" dans le renouvellement des instances suscite la frustration des responsables ( vidéo)

Un vent d'indignations et de contestations souffle sur la fédération départementale du Parti Démocratique à Saint-Louis. Pour cause, les résultats contestés du renouvellement des instances qui accorde à une responsable 79 secteurs.



"Faux", une grosse fraude", selon Djibril SAKHO, le plénipotentiaire titulaire et membre du comité directeur et ses camarades qui ne ravalent mal leur déception. " Tous les secteurs montés à sa commande n'ont pas de feuilles de présence. La commission de vente et de placement de cartes n'a pas supervisé les installations. Mieux, le principe contradictoire du double emplacement n'a pas été fait", a-t-il affirmé. " Le supposé commissaire a rassemblé toutes ces irrégularités. ll est allé dire que 79 secteurs ont été décomptés. Il l'a fait en 15 jours", révèle M.SAKHO.



Poursuivant, il indique que " nous avons pu constater par ailleurs que la série éliminée de Mayoro FAYE, a été reversée dans le lot".



Le Pds " récuse solennellement le superviseur et demande au président Abdoulaye WADE de servir.



" Il est inconcevable qu'une personne méconnue de la ville, ignorante des réalités de la ville, logée à l'extérieur du pays, nous soit imposée. C'est reprendre tout le travail qui a été mené alors qu'un grand pas a été déjà fait. Nous demandons à notre candidat Karim WADE, de revoir les agissements négatifs du sieur Saliou DIENG au sein du parti", a-t-il conclu.