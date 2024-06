Pétrole de Sangomar : la date de commercialisation des premiers barils connue

La première cargaison issue du champ pétrolier de Sangomar est attendue en début juillet. Il est prévu une production annuelle de 11,7 de baril de pétrole brut pour 2024, dont un volume de 4, 34 millions de barils destiné au marché domestique.



« Le démarrage de la production du pétrole de Sangomar marque une nouvelle ère pour l’industrie, l’économie de notre pays et pour les populations », a indiqué le directeur général de la société pétrolière du Sénégal (Petrosen- entreprise d’état) détentrice de 18% dans le projet.



Cette première phase dont la production se fait à travers une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (Fpso) concerne 23 puits d’après les informations du site officiel de Petrosen. 100 mille barils par jour sont attendus pour cette phase de développement.



Le coût de l’investissement est estimé entre 4.9 et 5.2 milliards USD.



« La production de gaz naturel liquéfié atteindra 10 millions de tonnes par an avec les Phase 2 et 3 », a relevé Petrosen toujours à propos du champ Sangomar.



L’autre projet énergétique d’envergure pour le pays est le projet Grand tortue Ahmeyim (GTA) que le Sénégal partage avec la Mauritanie. Développé par British petroleum et Kosmos Energy, sa production estimée à 2.5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an devrait démarrer avant la fin de l’année en cours.