(Photos) Du beau monde au baptême de la fille de notre confrère Ousseynou DIOP de la Teranga FM.

C'est la joie dans la presse de Saint-Louis à qui le bon Dieu vient de gratifier d'une mignonne petite fille. Au baptême ce matin à Guet-Ndar, les confrères se sont mobilisés pour accompagner notre confrère et ami Ousseynou DIOP, journaliste à la Teranga FM et correspond de Rewmi Quotidien à Saint-Louis. Longue vie à Ndeye Yaya DIOP et toute notre reconnaissance Ndèye Dièye DIOP. Quelques images du "toudou".