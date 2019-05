Pikine : Cinq pitbulls mis à mort par le sous-préfet et leurs propriétaires déférés au parquet

Du nouveau dans l'affaire du talibé déchiqueté par un pitbull ce dimanche. D'après des informations livré par Pape Cheikh Diallo sur le plateau de l'émission Quartier général sur la Tfm, le sous-préfet de Pikine Dagoudane a ordonné la mise à mort par euthanasie de cinq pitbulls.



Les propriétaires de ces chiens ont été déférés au parquet.



Mais selon des informations contradictoires recueillies par Seneweb, les chiens en question n’ont pas été tués, mais "isolés et mis en sécurité dans un lieu où ils ne mettront pas en danger la vie des citoyens". Ce, renseignent nos informateurs, en attendant de voir, avec la législation, quel sort leur réserver.



Nos sources ajoutent que les autorités administratives sont en train de prendre langue avec le marabout du jeune talibé blessé par le pitbull pour voir dans quelle mesure lui venir en aide.



L’agression a eu lieu dans une maison où vivaient en location deux familles et le propriétaire du pitbull. Les familles ont saisi la police à plusieurs reprises pour se plaindre des chiens.



