Place de l'Obélisque : "Un million d'enseignants" vont manifester contre l'État le 28 juin

Le G7, qui regroupe des syndicats d’enseignement dont le Sels/Authentique, est dans tous ses états. Et pour cause. Le retard du paiement de leurs cotisations syndicales par l’Etat du Sénégal. Selon le secrétaire général du Sels/Authentique, Abdou Faty, ce retard tes provoqué à dessein.



«Au nom du G7, nous dénonçons avec la dernière énergie la rétention récurrente de nos cotisations syndicales par le gouvernement du Sénégal. Il nous doit d’ailleurs un mois de cotisation dans le seul but de nous empêcher de fonctionner, dans le seul but de nous empêcher de convier tous les travailleurs du Sénégal», accuse Abdou Faty au micro de Tfm.



Les syndicats d'enseignants comptent se faire entendre le 28 juin. Ils vont battre le macadam. «Un million de travailleurs seront présents à la Place de l’Obélisque (place de la nation : Ndlr) pour dénoncer l’attitude du Sénégal qui, au moment où ses travailleurs vivent dans la galère, est en train de disperser et de dépenser de manière scandaleuse l’argent de ce pays», annonce Abdou Faye.



SENEWEB