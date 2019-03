Plaintes croisées : Colonel Ndao réclame un milliard à Bougane

Le différend opposant Bougane Guèye Dany au colonel de gendarmerie à la retraite Abdoulaye Aziz Ndao a été évoquée, hier, devant le tribunal correctionnel de Dakar.



Le quotidien Enquête, qui donne la nouvelle dans sa parution du jour, informe que le colonel Ndao réclame 1 milliard au Pdg de D-Média pour citation abusive et vexatoire.



Bougane, qui l'accuse de diffusion de fausses nouvelles et diffamation, réclame 100 millions à titre de dommages et intérêts. Le tribunal rend son délibéré le 9 avril prochain.



SENEWEB