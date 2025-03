Plastic Odyssée Factories : Dix unités de recyclage pour lutter contre la pollution au Sénégal

Plastic Odyssée Factories, une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques, a annoncé le déploiement de dix unités de recyclage à travers les régions du Sénégal dans le cadre du projet Sunu Plastic Odyssée. Cette initiative vise à lutter contre la pollution plastique tout en créant des emplois pour les jeunes locaux. La première unité a déjà été installée à Gandon, dans la région de Saint-Louis, et une seconde est en cours de fabrication pour être implantée à Sabodola, dans la région de Kédougou.



Le projet, lancé en juin 2024, ambitionne d’installer ces unités dans l’ensemble des dix régions du pays afin de créer un réseau de recyclage efficace et accessible. Au-delà de la gestion des déchets, il met l’accent sur la formation et l’insertion professionnelle des jeunes dans le secteur du recyclage, avec un objectif de 1 500 bénéficiaires dans les différentes régions concernées. À Dakar, 150 jeunes ont déjà été formés aux métiers du recyclage, et l’entreprise espère atteindre rapidement les 200 employés.



Plastic Odyssée Factories, implantée au Mole 10 du Port autonome de Dakar, fonctionne à plein régime pour transformer les déchets plastiques en produits réutilisables. Le processus de recyclage comprend plusieurs étapes, allant du tri au moulage, permettant de produire divers objets comme des bancs, des poubelles, des tables d’écoles ou encore des pavés. L’entreprise utilise un mélange de machines importées et de machines conçues localement, avec 40 % des équipements fabriqués au Sénégal par des techniciens nationaux.



Soutenu financièrement par l’Ambassade de France au Sénégal et accompagné par les ministères de l’Aménagement et de l’Environnement, Sunu Plastic Odyssée cherche à s’imposer comme une solution durable pour la gestion des déchets plastiques. Toutefois, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne l’intégration des meubles en plastique recyclé dans les commandes publiques. Aita Sène Ba, directrice adjointe de Plastic Odyssée, plaide pour une reconnaissance accrue de ces produits par l’État afin de réduire la dépendance aux importations et de favoriser le développement de l’industrie locale du recyclage.



Ce projet représente une avancée majeure pour l’environnement, l’économie et l’emploi au Sénégal. En encourageant le recyclage des déchets plastiques et en structurant une filière locale, Sunu Plastic Odyssée contribue à la transition vers une économie circulaire plus durable et bénéfique pour les communautés locales.