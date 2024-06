Plateforme Sangomar : Bassirou Diomaye Faye assiste à la production des premiers barils de pétrole

Le champ Sangomar, situé à une centaine de kilomètres de la côte du Sénégal, au large de Dakar, a produit ses premiers barils de pétrole, mardi 25 juin, en présence du président de la République, a appris l’APS le même jour de la présidence sénégalaise.



‘’Aujourd’hui, le président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a assisté à la production des premiers barils de pétrole de la plateforme Sangomar’’, déclare la même source dans un communiqué.



Cette production est ‘’une étape historique’’ de l’entrée du Sénégal ‘’dans l’industrie pétrolière’’, souligne-t-elle.



Le communiqué affirme que la visite du chef de l’État au champ Sangomar a eu lieu en présence de Meg O’Neill, la présidente-directrice générale de Woodside Energy, des ministres sénégalais de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, des Forces armées, Birame Diop, et du directeur général de la Société sénégalaise des pétroles (PETROSEN), Thierno Seydou Ly.



APS





‘’Le champ Sangomar, situé à environ 100 kilomètres au sud de Dakar, est le fruit d’une collaboration exemplaire entre Woodside Energy et [PETROSEN]’’, rappelle le texte.



‘’Avec des réserves estimées à 630 millions de barils de pétrole brut et une production initiale prévue de 100.000 barils par jour, ce projet est un pas décisif vers la souveraineté énergétique et un avenir prospère pour notre pays’’, ajoute la même source.