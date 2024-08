Pluviométrie : la situation pluviométrique déficitaire à Saint-Louis

La situation pluviométrique reste déficitaire dans la région de Saint-Louis, a révélé le chef du service régional de la météorologie, Ibrahima Ndiongue, disant n’entrevoir aucune situation de nature à inverser la tendance d’ici le 06 septembre.



’’La tendance est tellement baissière que l’on est en déficit’’, a-t-il dit dans un entretien accordé à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Il explique cette situation par le fait que ‘’cette zone est dominée par les vents d’ouest venus d’Europe’’, lesquels passent par la mer au niveau de la partie nord du pays. Ce phénomène selon lui ‘’bloque l’avancée des cellules nuageuses vers la côte’’.



A la même période de l’année dernière, a-t-il rappelé, la situation pluviométrique dans la région était excédentaire. Par exemple, le cumul était de 290 mm à Ndiaye contre 186 mm cette année et 244 mm à Rosso contre 115 cette année.



Cette situation n’impacte pas beaucoup l’agriculture dans une zone où la culture sous pluie n’est pas trop présente, relativise M. Ndiongue.



Il a rappelé que les producteurs de la région de Saint-Louis sont plus actifs durant la campagne de contre-saison et utilisent le système d’irrigation pour cultiver.



Par contre, la canicule qui règne actuellement sur la région a un impact sur les personnes âgées et vulnérables. S’y ajoute l’arrivée des moustiques qui favorise des maladies, comme le paludisme et la grippe.



Selon M. Ndiongue, ‘’les cours d’eau sont bien alimentés et il y a même un débordement [des eaux] au niveau du fleuve’’ Sénégal.



Concernant les lâchers d’eau au niveau du barrage de Diama, il a assuré que ‘’la ville de Saint-Louis est régulée et ne présente pas de risque d’inondation’’.



Les risques d’inondation à Saint-Louis sont surtout le fait de la pluviométrie, précise M. Ndiongue.



Il signale qu’un débordement du lit du fleuve pourrait survenir vers Rosso-Béthio et aider à irriguer les rizières.



APS