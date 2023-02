Podor : Vers une mise en place de pôles résilients

Selon Ibrahima Sall, directeur des Ecovillages et des filières vertes, "l'objectif de ces rencontres avec les communautés est d'élaborer un programme intégrateur de la Grande muraille verte. Ce programme vise la création de pôles verts résilients aux plans écologique et communautaire dans les zones arides et semi-arides".



Ainsi, des espaces concentriques de 15 km de rayon seront mis en place. Dans ces espaces, la maitrise de l'eau avec des forages à exhaure solaire seront de rigueur afin de permettre aux populations de produire en tout temps et en tout lieu et de régénérer leurs forêts, de conserver et/ou transformer toutes leurs productions et surtout de diversifier et d'intensifier les systèmes de production.



Après l'élaboration du premier document, l'Agence sénégalaise de la Grande muraille vient ainsi partager avec les acteurs à la base pour recueillir leur avis et aussi pour l'appropriation du document.