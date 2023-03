Podor : l'Intercommunalité, levier de renforcement de la gouvernance et du développement local entre Mboumba et Méri (vidéo)

Grâce à l’appui de l’ONG Mon-3, les communes de Mboumba et de Méri (département de Podor) se sont engagées dans une dynamique collaborative visant à mettre en œuvre de manière transparente et durable, leurs plans de développement communaux.



Cette synergie promeut une gouvernance optimale et un développement local humain équitable en agissant sur plusieurs leviers. À mi-chemin de l’initiative, les résultats sont satisfaisants selon les parties prenantes qui tenaient une réunion d’évaluation, jeudi.



Des sessions de formation ont été organisées au profit des élus, des agents de développement local, des cadres de concertation et des Organisation communautaires de base (OCB) avec le concours de l’Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis et de l’Inspection d’académie. Par ailleurs, des fonds tirés de cette intercommunalité permettent aux deux entités territoriales de financer des activités génératrices de revenues au bénéfice de leurs communautés.



À terme, une gouvernance plus efficace et participative est attendue. Elle va encourager l’amélioration de la résilience et l'accès à des services et ressources de qualité et durables des populations les plus vulnérables.