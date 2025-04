Portrait | De la rue à l’atelier : comment Kalidou a changé son destin

Une enfance difficile, un avenir cousu main

Un an pour apprendre, une vie pour créer

« J’ai compris qu’apprendre un métier était essentiel. Aujourd’hui, je suis fier de ce que je suis devenu », confie-t-il.

Une success story à soutenir

Kalidou Baldé, aujourd’hui âgé de 27 ans, est un exemple vivant de résilience et de transformation. Originaire de Kolda, il a été envoyé dès son plus jeune âge, en 2003, dans un daara à Saint-Louis, où il a appris le Coran dans des conditions souvent rudes, comme c’est le cas pour de nombreux jeunes talibés au Sénégal.Après plusieurs années passées dans ce daara, Kalidou a été libéré de cette structure. C’est en 2017 que son parcours a pris un tournant décisif, lorsqu’il découvre le centre Maison de la Gare, une organisation basée à Saint-Louis qui œuvre pour la protection et la réinsertion des enfants talibés. Accueilli par Issa Kouyaté, le responsable de la structure, Kalidou a non seulement trouvé un lieu d’écoute et de soutien, mais également un espace où il pouvait se former à un métier. Très vite, il s’est intéressé à la couture, et a commencé un apprentissage en tant que tailleur.En l’espace d’un an, Kalidou a su maîtriser les bases du métier. Il est aujourd’hui capable de confectionner des vêtements de qualité, et son travail est apprécié pour sa rigueur et son sens du détail. Ce métier lui a permis de retrouver sa dignité, mais aussi de soutenir sa famille et de subvenir à ses propres besoins, avec une fierté non dissimulée.L’histoire de Kalidou est celle d’un jeune homme qui, malgré des débuts difficiles, a su saisir une opportunité pour changer sa vie.