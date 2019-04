Portrait – Qui est Moussa Baldé, le nouveau Ministre de l’Agriculture ?

Membre de l’Alliance pour la République depuis 2011, Moussa Baldé est le Président du Conseil départemental de Kolda depuis juillet 2014. Il a beaucoup contribué à la réélection du Président Macky Sall dans le Fouladou, sa base politique. De 2014 à 2017, il était Conseiller Municipal de la commune de Guiro Yero Bocar. Toujours très actif et dynamique sur le champ politique, Moussa Baldé est également le Coordonnateur des Universitaires Républicains depuis 2012, puis Membre de la convergence des cadres républicains depuis 2011.



Il occupait jusqu’ici le poste de Directeur général de la société de développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI) et ce, depuis 2013. Moussa Baldé qui a pour credo « parler peu et écouter beaucoup pour bien agir », est donc un homme du sérail.



Parcours Académique:



En dehors de son engagement politique, Moussa Baldé est aussi un universitaire dont le parcours force le respect. Après l’obtention de son Baccalauréat en Série C, au Lycée Djignabo de Ziguinchor, Moussa Baldé a poursuivit ses études supérieures à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar sanctionné par une Maîtrise de Mathématiques pures en 1991, puis DEA de Géométrie Différentielle (1993) avant de devenir plus tard Professeur Titulaire à l’UCAD en 2018.



TITRES ACADÉMIQUES



• Professeur Titulaire UCAD (depuis octobre 2018)



• Maître de Conférences UCAD (octobre 2008- septembre 2018)



• Regular Associate International Center of Theoritical Physics ICTP (2011-2016)



• Secŕetaire scientifique du projet Nonlinear Analysis Geometry and Applications



(NLAGA) (2013-2016 et 2017-2020)



• Promoteur Sud du Projet pour le ́développement des biomathématiques au Sénégal



(2013-2017)



• Membre du Conseil d’administration de la société francophone de biologie théorique



(SFBT) (depuis 2013)



• Membre du Centre International de Mathématiques Pures et appliquées (CIMPA)



France



• Membre du comité de mise en place de l’institut de mathématiques du Sénégal



(2015)



• Responsable du laboratoire Géométrie et Applications de l’UCAD (2008-2013)



• Membre du Laboratoires de Mathématiques de la Décision et d’Analyse Numérique



(LMDAN)



• Membre de Unité Mixte Internationale de Modélisation Mathématiques et Informatiques des Systèmes Complexes, IRDD



• Maître Conférences invit ́e `à l’Université ́ de Rouen, France (juin 2010 et juillet 2011)



• Chercheur invit ́e `a l’AIMS (African Institut of Mathematical Sciences), Cape Town,



Afrique du Sud (Aout et Septembre 2009)



• Maître Conférences invit ́e `a l’institut de Mathématique de Toulouse, France (juin



2008)



• Chercheur invit ́e au Lss-Supelec-CNRS , Paris 11, France, (septembre et octobre



2004)



• Membre du comité ́e scientifiques pour la création de l’Université ́e de Ziguinchor (Sénégal) (2006-2007)



• Postdoc au Lss-Supelec-CNRS , Paris 11, France, (novembre 2003 `a juillet 2004)



• Maître Assistant, UCAD, (octobre 2001-Septembre 2008)



• Assistant Stagiaire, UCAD, ( ́février 2000-Septembre 2001)



• Thèse de Doctorat de l’Université de Rouen, France (spécialité mathématiques appliquées) (1999)



• DEA de Géométrie Différentielle, UCAD, (1993)



• Maîtrise de Mathématiques pures, UCAD (1991)



• Baccalauréat Série C, Lycée Djignabo de Ziguinchor (1986)



PUBLICATIONS ET PREPUBLICATIONS



Le Professeur Moussa Baldé a également participé à la publication de plusieurs revues internationales ou dans des congrès internationaux ayant donné lieu à un ouvrage collectif.



[1] N. ASSALA, M. BALDE and M. HAMRAOUI, Output Stabilization For Kinetic Networks part-2, IEEE TENCON-Digital Signal Processing Applications, 737-742, (1996)



[2] N. ASSALA, M. BALDE and M. HAMRAOUI, Output Stabilisation for Kinetics Net-works, IFAC-IFIP-IMACS Conference on Control of Industrial Systems, Belfort, France,20-27 , 572-578, (1997)



[3] M. BALDE and P. JOUAN, Genericity of Observability of Control-Affine Systems, ESAIM: control, Optimisation and Calculus of variations (cocv) vol-3, pp 345-359, (1998).



