Pour conférer aux citoyens tous leurs droits, l’écrivain Lamine Diack DIOUF plaide pour la « redistribution" du pourvoir politique (vidéo)

Après « Contrat citoyen » paru en octobre 2014 avec comme objectif de faire la redéfinition et la réadaptation de concepts théoriques philosophiques et idéologiques, Lamine Diack DIOUF publié un nouvel essai intitulé « Combat citoyen ». L’ouvrage a été présenté mardi en présence de personnalités du monde des Lettres, de parents et de notabilités de Saint-Louis. ll est caractéristique d'un militantisme tiers-mondiste avec un pays africain à l'étude comme le Sénégal. Pour l’auteur, « le continent doit être à la pointe du combat citoyen pour rattraper les retards que lui ont imposé des siècles de traite négrière et de pillage de ses ressources ». Ainsi, prône-t-il, « le citoyen sortirait du ghetto politique dans lequel les politiques l'ont confiné ». Dans l’optique d’offrir aux administrés la plénitude de leurs droits, M. DIOUF plaide pour la « redistribution du pourvoir politique » détenus par des acteurs « obnubilés par la conquête et le maintien du pouvoir ».