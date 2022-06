Pratiques sportives : plus de 2000 jeunes de Saint-Louis formés par le Projet EJO - vidéo

Après 2 ans d’exécution, le projet EJO, porté par Play International et l’Association de Solidarité Sportive, Culturelle et Artistique Nationale (ASSCAN), tire un bilan satisfaisant. « Plus de 2000 jeunes ont été formés par 24 enseignants. L’impact est énorme », s'est félicité samedi Papa Amadou GUEYE, le secrétaire général de l’Inspection de l’Education et de la Formation (IEF) de Saint-Louis. « Il s’est traduit à travers le comportement des enfants qui ont manifesté un réel enthousiasme », a-t-il dit. M. GUEYE de souligner que « ce programme est très bénéfique pour les enseignements apprentissages ». Pierre LARNICOL, le chef de la mission de Play International a souligné l’importance de la pratique sportive sur le bien-être des enfants. « Le sport est un levier éducatif et moyen d’inclusion extrêmement puissant », a-t-il rappelé. « C’est un socle de réussite pour les enfants », a-t-il indiqué devant et Insa GUEYE, le responsable d’ASSCAN.