Présidence de la Linguère : Amara Traoré fait ses adieux.

Après six ans de bons et loyaux services, l'ancien sélectionneur national décide se retirer de la présidence de l'ASCE la Linguère de Saint-Louis. Amara Traoré en fait l'annonce dimanche à travers une post plein d'émotions. Une annonce qui soulève des réactions d'acteurs sportifs de la ville qui lui expriment leur gratitude. Ndarinfo vous propose in extenso sa publication.