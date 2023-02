Présidentielle 2024 : Déthié Fall candidat

Face à la presse, ce dimanche, au siège de sa formation politique le PRP, Déthié Fall a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2024.



À cette occasion, Déthié Fall a dévoilé sa feuille de route qui se base sur la santé, l'éducation et l'agriculture. Selon lui, le développement économique du pays repose sur ces trois secteurs sur lesquells il compte s'investir.

Dans la foulée, le président du PRP souligne qu'il est le candidat idéal pour mettre fin à la souffrance des Sénégalais et développer le pays.



D'après lui, le Sénégal dispose bien des ressources qui peuvent développer le pays. Cependant, le leader politique déplore la présence illégale d'étrangers dans les eaux sénégalaises qui exploitent de la pire manière les ressources halieutiques sénégalaises.



Par ailleurs, Déthié Fall a dénoncé le régime dictatorial de Macky Sall et fustigé son acharnement sur l'opposition.

Enfin, il invite ses compatriotes à lui faire confiance, afin de réaliser son rêve de devenir le président de tous les Sénégalais.



Toutefois, Déthié Fall a annoncé un congrès d'investiture qui se tiendra mois de juillet.