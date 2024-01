Présidentielle 2024 : les candidats de Saint-Louis recalés sauf Déthié FALL

Quatre candidats issus de Saint-Louis s’étaient mis dans la course pour la présidentielle de février 2024. Il s’agit du professeur Mary Teuw NIANE, de l’ancien maire Cheikh Bamba DIEYE, de Bougane GUÈYE Dany et de Déthié FALL. Au final, seul, le dossier de Déthie FALL sera retenu par le Conseil constitutionnel au terme de la vérification des parrainages.



Curieuse affaire, le professeur Mary Teuw NIANE a été déclaré « parrain inconnu pour sa propre candidature ». « Je fais partie de mes 28 887 parrains non identifiés au fichier général des électeurs. Et pourtant il n’y a pas d’erreur sur mes données reportées !

Nos investigations se poursuivent », a-t-il informé sur sa page Facebook, ce matin.



« Comment une personne qui a déjà voté avec une carte nationale d’identité (CNI) dont le numéro d’identification nationale (NIN), le numéro d’électeur et la date d’expiration de la CNI sont sur la fiche de parrainage peut être inconnue au fichier électoral ? », s’est interrogé l’ancien recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.



