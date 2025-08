Prévenir les tensions, construire la paix : Un atelier réunit forces de sécurité et étudiants

Un atelier d’échanges entre forces de défense et de sécurité, étudiants, autorités politiques et administratives, et acteurs de la société civile s’est tenu à l’Institut de Gestion des Bâtiments et des Œuvres (IGBO) de Saint-Louis, dans le cadre du projet "Saxal Jam", appuyé par l’Union Européenne.



Organisé par le consortium ONG3D / COSCE / GRADEC, cet atelier vise à prévenir les conflits et à renforcer la cohésion sociale à travers la création de Clubs de Paix et de Citoyenneté dans les universités, notamment celles de Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor, identifiées comme foyers récurrents de tensions liées à des revendications étudiantes.



L’objectif est de créer des cadres de dialogue permanents entre populations et forces de sécurité, afin de favoriser une citoyenneté active, réduire les tensions et anticiper les crises. L’atelier de Saint-Louis a réuni 75 participants issus des organisations d’étudiants et des autorités académiques lors de la première journée, et un nombre équivalent de représentants des forces de sécurité, autorités administratives, leaders religieux, ASC, bajenu gox et autres acteurs locaux lors de la seconde.



Les participants ont échangé sur la nécessité de mécanismes de communication directe, l’importance de préserver le bien public et la collaboration multisectorielle pour garantir la stabilité démocratique du pays.