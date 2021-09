Prise en charge du Handicap : Macky SALL annonce une mesure forte

Le président Macky SALL a exigé mercredi la prise en charge correcte des personnes vivant avec un handicap. Le Chef de l’Etat a indiqué qu’il accorde une attention toute particulière à leur forte implication dans le développement national et a invité le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, à engager avec les acteurs concernés, l’évaluation de l’application intégrale de la loi d’orientation sociale n° 2010-15 du 06 juillet 2010, plus de 10 ans après son entrée en vigueur, note le communiqué du conseil des ministres parcouru par Ndarinfo.