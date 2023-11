Prison du Cap Manuel : pourquoi Mimi Touré n'a pu voir Sonko

Depuis son transfert de l’hôpital principal à la prison du Cap Manuel, Ousmane Sonko reçoit presque chaque jour la visite de ses collègues et proches. Comme tous ceux qui ont une bonne relation avec le leader de l’ex Pastef, Mimi Touré, en compagnie de Déthié Fall et Ayib Daffé, s’est rendue à la prison du Cap Manuel ce mercredi 29 novembre. Seulement, après « 40 minutes, d’attende », elle apprend qu’elle ne pourra pas voir Ousmane Sonko, pour qui elle a fait le déplacement, juste « parce que le tampon sur l’autorisation n’était pas nettement visible ». Une justification qui n’est apparemment pas du goût de la candidate à la présidentielle de 2024. Dans une publication, sur son compte X, ex Twitter, Aminata Touré souligne avoir suivi toutes les procédures administratives et dénonce un « excès de zèle inacceptable ».



« Munie d’une autorisation de visite en bonne et due forme, je me suis rendue ce matin à la prison du Cap Manuel pour rendre visite à Sonko. J’ai été normalement enregistrée comme visiteur et j’ai attendu dans la salle d’attente en compagnie de Mr. Déthié Fall et de l’Honorable député Ayib Daffé. Après 40 minutes d’attente, un agent de l’Administration pénitentiaire est venu me dire que je ne pourrais pas effectuer la visite car le tampon sur l’autorisation n’était pas…. Nettement visible. Depuis quand les citoyens soit-il responsables de la qualité des tampons de l’Administration ? Cet excès de zèle est inacceptable surtout après une première acceptation du permis de visite », a t-elle écrit.