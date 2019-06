Procès contre son ex femme : Abdoul Mbaye blanchi

La Justice blanchit Abdoul Mbaye. L'ancien premier ministre, président de l'Alliance pour la citoyenneté et le Travail (Act), a été relaxé, ce vendredi, sur tous les chefs d'accusation dans l'affaire qui l'opposait à son ex épouse. Aminata Diack. Cette dernière a été tout simplement déboutée. Par ailleurs, l’agent municipal a été condamné à 6 mois avec sursis.



Et signalons que le juge n'a pas suivi le procureur qui avait requis un an ferme contre M. Mbaye pour faux et usage de faux.



SENEWEB