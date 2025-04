Projet Agropole Nord : Ouverture d'une enquête sur des soupçons de marchés fictifs liés

La lutte contre la corruption et pour la transparence dans la gestion publique prend une nouvelle tournure. Dans son édition du mardi 22 avril, le journal Libération révèle que, parallèlement aux enquêtes en cours menées par la Division des investigations criminelles (DIC) et la Section de recherches (SR) de Colobane, la SR de Saint-Louis a également été sollicitée pour faire la lumière sur des soupçons de marchés fictifs liés au projet Agropole Nord.



Selon les informations relayées, d’importantes sommes auraient été engagées sans résultats concrets observables sur le terrain. Cette situation a poussé les autorités à diligenter une enquête, menée dans la plus grande discrétion.



En parallèle, une autre affaire secoue la région de Thiès. Une enquête de la SR portant sur l’Agence nationale d’appui à la modernisation des marchés (Anamo) a déjà conduit à l’arrestation de plusieurs individus, dont l’ancien directeur administratif et financier, l’actuel agent comptable et plusieurs fournisseurs. Tous ont été déférés et doivent être fixés sur leur sort ce mardi, après un retour de parquet.



Avec Seneweb