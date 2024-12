Projet gazier GTA : à Nouakchott, le comité de coordination fait état "d'avancées remarquables" dans son développement

Le comité de coordination pour le suivi du projet gazier GTA s’est réuni jeudi à Nouakchott, sous la co-présidence du ministre de l’Energie et du Pétrole, M. Mohamed Ould Khaled, et du ministre sénégalais du Pétrole, de l’Energie et des Mines, Birame Souleye Diop.



Saisissant cette opportunité, les membres du comité de coordination du projet ont examiné la synthèse des travaux des comités techniques spécialisés qui ont étudié et proposé des recommandations sur les meilleures solutions et options concernant la gestion du projet, en veillant à ce que ses retombées économiques pour les deux pays soient augmentées.



Au cours de la rencontre, le ministre de l’Energie et du Pétrole a indiqué que le projet GTA continue d’enregistrer des avancées remarquables dans le cadre de son processus de développement.



Le ministre a ajouté que grâce aux solides cadres de coopération que la Mauritanie et le Sénégal ont réussi à perfectionner malgré le haut niveau de complexité et les nombreux défis auxquels ils ont été confrontés lors de la première phase du projet, les équipes techniques des deux pays ont pu faire face à de nombreux défis, qu’ils soient juridiques, réglementaires ou techniques.



Il a souligné que l’arrivée et l’installation du dernier élément physique clé du projet FPSO, l’achèvement imminent des tests techniques de ses différents composants, telles que l’installation de la plateforme de liquéfaction FLNG et la formation de la plateforme de production, de stockage et de déchargement du FPSO, et enfin la remise des installations à l’équipe de production, sont des étapes clés dans l’avancement du projet vers le démarrage de la production de gaz, prévu pour le début de l’année 2025.



Notons que le Comité de coordination du projet gazier GTA se réunit périodiquement à Dakar et à Nouakchott.



La réunion s’est déroulée en présence de plusieurs dirigeants du département de l’énergie et du pétrole, ainsi que de représentants de la partie sénégalaise.



Ndarinfo et l'Agence Mauritanienne de l'Information