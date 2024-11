Projet pétrolier Sangomar : Plus de 10 millions de barils commercialisés en 5 mois

Le projet Sangomar, l’un des plus grands projets pétroliers du Sénégal, a enregistré une production notable en octobre 2024. Ce mois-là, 2,82 millions de barils de pétrole brut ont été extraits, portant le total cumulé à 10,99 millions de barils depuis le début des opérations en juin 2024.



Depuis le lancement de la production le 2 juin, les 12 puits du champ pétrolier fonctionnent à pleine capacité. En seulement cinq mois, 10,57 millions de barils ont été extraits et commercialisés à travers 11 cargaisons, démontrant la régularité et l’efficacité des installations sur le site.



Pour l'année 2024, la production quotidienne cible est fixée à 100 000 barils par jour. Le Sénégal prévoit une production totale de 11,70 millions de barils pour cette première année d'exploitation, confirmant l'importance de Sangomar dans l’essor de son secteur énergétique.



Les autorités sénégalaises, en partenariat avec Woodside Energy et le Groupe Petrosen, mettent un point d'honneur à assurer la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Des organismes comme l'ITIE Sénégal et le collectif Publiez Ce Que Vous Payez/Sénégal supervisent les opérations afin de garantir que l'information soit accessible au public.



Les puits de Sangomar représentent un levier stratégique pour le développement économique du Sénégal, marquant sa participation active sur le marché mondial de l’énergie et renforçant son potentiel en tant que futur acteur énergétique majeur.



Le Soleil