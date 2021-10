Prolifération des milices religieuses : Quatre questions du Docteur Ahmad LO adressées au Gouvernement

1- Jusqu'à quand l'état compte-t-il laisser se former des milices religieux au Sénégal? Des milices religieuses qui usent de violence envers d'autres groupes en toute impunité alors qu'ils sont identifiés et les responsables connus ?



2- Qu'elle est la différence entre les milices religieux armées au Sénégal et les groupes djihadistes armés qui sèment la terreur dans la sous région et dans le monde ? Ne sont t'ils pas armés comme eux et exercent une violence sur des groupes qui ne partagent pas leur idéologie ?



3-Quelle serait la réaction de l'état du Sénégal si un responsable sunnite avait fait une vidéo pour demander à ses partisans de le rejoindre le lendemain très tôt avec des armes pour aller régler son compte a quelqu'un ? La réponse est évidente il serait déjà en prison avant l'aube.



4-Est-ce que la législation a autorisé maintenant que les groupes religieux peuvent chacun avoir sa milice pour sa sécurité et ses règlements de comptes. Si oui dites nous qu'on puisse nous aussi avoir notre milice pour notre sécurité. Si non pourquoi ne pas dissoudre les autres milices ?