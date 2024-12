Promotion de la migration intrarégionale : une mini foire de réseautage et de commercialisation s'ouvre à Saint-Louis

Une vingtaine d’entreprises de cinq Communes des départements de Saint-Louis et de Dagana prennent part à une minifoire organisée par Concree avec le soutien de l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM). Des entités économiques évoluant dans les domaines du recyclage de produits plastiques, de l’aquaculture, de la culture du riz, de la production alimentaire et de la transformation, occupent les stands dressés sur Baya NDAR.



« Cette activité entre dans le cadre d‘un vaste programme qui allie renforcement sur les business et beaucoup de coaching avec le déploiement d’agents sur le terrain », a expliqué Amath KONÉ, le directeur de Concree, une organisation spécialisée dans la conception et la gestion de programmes d’entreprenariat au Sénégal.



« Nous accompagnons toute la chaîne de production avec des équipements que nous mettons à leur disposition grâce à des subventions du programme », a-t-il dit. « Cette foire vise à offrir du marketing et de la visibilité aux bénéficiaires en vue d’assurer un bon accès des produits aux clients », a expliqué M. KONÉ. « En plus d'encourager la publicité de leurs articles, elle leur permet de de faire connaitre auprès de leurs communautés », a-t-il assuré.