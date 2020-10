Promoville : les Saint-Louisiens invités à préserver les infrastructures (vidéo)

Le cabinet MSA, en charge du volet sensibilisation et communication du Promoville a démarré, hier, des séances d’information sur les bons comportements à adopter pour garantir la durabilité des infrastructures réalisée à Saint-Louis. Plusieurs acteurs communautaires, des membres de conseils de quartiers bénéficiaires et des animateurs ont pris part à cette rencontre présidée par l’adjoint au maire Lamine NDIAYE. Les aspects liés à l’environnement et à la sécurité routière ont été abordés au cours de ces échanges. Le chef de projet a profité de l’occasion pour tirer un bilan satisfait du programme à Saint-Louis en listant les différentes réalisations menées.