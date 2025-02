Protection de l’enfance : Ousmane DIAGNE annonce la réhabilitation du centre de premier accueil de Saint-Louis

Le gouvernement veut matérialiser son programme de protection des enfants en situation de vulnérabilité fdans Ce jeudi 27 février 2025, lors de la cérémonie de lancement du Programme d’Amélioration de la Qualité des services de protection de l’enfance (PAQ/SPE), le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a annoncé la construction de trois nouveaux centres de premier accueil à Dakar, Tambacounda et Kolda.



Le ministre a rappelé que le Sénégal a ratifié presque toutes les conventions internationales sur les droits de l’enfant et qu’il a posé, dès 1965, les bases d’une justice juvénile centrée sur la protection et l’intérêt supérieur de l’enfant. L’adoption du décret n°2024-792 du 26 mars 2024 a marqué une étape clé avec la création de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale, chargée de structurer et d’améliorer les interventions en faveur des enfants vulnérables.



Outre ces trois nouveaux centres, l’État prévoit la réhabilitation et l’équipement du Centre polyvalent de Thiaroye ainsi que des centres existants à Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor. Ce programme bénéficie d’un appui financier de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), qui a mobilisé une subvention de trois millions d’euros. Cette enveloppe financera également l’achat de 19 véhicules pour renforcer la mobilité des services sociaux, la formation continue des agents et l’adaptation des programmes destinés aux éducateurs spécialisés.



Ousmane Diagne a salué l’engagement des autorités italiennes, tout en soulignant que la protection de l’enfance ne saurait reposer uniquement sur les institutions publiques. Il a appelé à une mobilisation collective impliquant les familles, les communautés, la société civile et les partenaires internationaux pour offrir aux enfants un environnement sécurisé et favorable à leur épanouissement.



Conscient des défis persistants, le ministre s’est dit confiant dans la capacité du Sénégal à garantir un avenir meilleur aux enfants vulnérables. « Le chemin reste long, mais avec notre détermination collective et le soutien de nos partenaires, nous y parviendrons », a-t-il conclu.