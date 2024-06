Prytanée militaire de Saint-Louis : les enfants de Troupe revisitent l’élogieux parcours du parrain Charles N'Tchoréré

La traditionnelle journée du parrain a été célébrée ce matin au Prytanée militaire (PMS) de Saint-Louis. Une occasion pour les pensionnaires de faire une immersion sur le parcours bordé de viatiques du parrain de l’Institution, le capitaine parrain Charles N'Tchoréré



Le cérémonial s’est tenu en présence du Préfet du département Diadia DIA et d’une forte délégation d’officiers de la République du Gabon, conduite par le ministre et chargé de mission, le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi.



S’adressant à la presse au terme des allocutions, processions de troupes et distinctions aux meilleurs élèves, le Colonel Abdoulaye Mbengue, commandant du Prytanée, a rappelé les valeurs et vertus Charles N'Tchoréré.



« Il a servi dans l’armée coloniale en faisant preuve de bravoure, d’excellence, de courage et d’intégration. Ce sont des valeurs que nous offrons à nos élèves. Elles entrent en droite ligne avec les missions de l’école », a déclaré le Colonel Mbengue. « Il ne s’agit pas seulement de donner un enseignement général. Il s’agit surtout d’éduquer les élèves », a ajouté le commandant d’école.



Des lots de split, d’ordinateurs, de vidéoprojecteurs et de matériels sportifs ont été offerts au PMS par la délégation gabonaise. Celle-ci s’engage par ailleurs à réfectionner un plateau sportif de l’école et d’en construire un nouvel.