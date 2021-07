REFORME DU TRANSPORT INTERURBAIN : 25 minicars climatisés introduits dans le circuit Dakar-Saint-Louis (vidéo)

Le projet de professionnalisation et de modernisation des transports urbains engagés par le Président Macky SALL se poursuit. Après la reforme du transport urbain avec l’introduction de bus TATA, l’initiative s’oriente désormais vers le volet interurbain.



Pour cette phase pilote, 25 véhicules climatisés de 15 places étoffent le parc routier de Saint-Louis qui devra, à terme, se vider des 7 places vétustes et peu commodes au voyage. Au terme de concertations avec les transporteurs, un ticket de 5.500 FCFA a été pour le périple à Dakar.



Après la cérémonie inaugurale marquée par une vive satisfaction d’acteurs du secteur des transports, Mansour FAYE et quelques de ses collaborateurs ont rallié la capitale à bord d'un des minicars.