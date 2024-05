REPORTAGE - ​Les démons des caniveaux étranglent le quartier de Pikine

Un chat noir perché sur un pneu dans un tas d’immondices, un décor effrayant mais habituel, symbolique de la galère que vit Pikine. La faillite d’un projet d'assainissement, lancé en août 2018 pour une enveloppe de 15 milliards FCFA, est venue aggraver la situation.



Après une série d'irrégularités, la dynamique s’est stoppée. Aujourd'hui, les populations payent le lourd tribut. En effet, des cotisations de plus de 30.000 FCFA sont toujours exigées d'elles. Les refoulements d’égouts, faits récurrents dans le populeux quartier, ne sont que la partie visible de l’iceberg et du désastre occasionné par l’échec du projet d’assagissement.



L’hivernage qui se pointe multiplie les craintes. Un héritage douloureux qu’hérite le régime du président Bassirou Diomaye FAYE. Nous avons recueilli, à travers ce reportage, des confessions d’une population en agonie, délaissée et meurtrie par un chapelet de promesses non tenues. Elle exige des nouvelles autorités l’audit du programme. Regardez !