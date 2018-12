ROSS-BÉTHIO : Bécaye DIOP veut « développer le football » local (vidéo)

Le maire de la Commune de Ross-Béthio a réitéré dimanche son ambition de « développer le football » local et « permettre aux jeunes d’éclore leurs talents ». Amadou Bécaye DIOP en a fait le serment en recevant hier, l’ancien joueur de l’équipe nationale Salif DIAO et Amara TRAORE, ancien sélectionneur et nouveau président de la Linguère.



Venus sur invitation de l’édile pour assister à la finale reportée qui devrait opposer samedi les ASC Doolé et Cité SAED, les deux stars du foot vont dérouler un programme d’accompagnement au profit des amoureux du ballon rond à Ross-Béthio.



Salif DIAO s’est réjoui de sa visite en saluant la proximité que la maire a su bâtir avec sa jeunesse. « Nous savons que c’est aujourd’hui, l’investiture de Macky SALL à Dakar, mais il a préféré rester auprès des jeunes de la localité », a-t-il.



Reportée pour mieux être organisée, la finale se jouera dans les prochains jours