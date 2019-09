Rallye Toulouse-Saint-Louis : 24 équipages se sont élancés (vidéo)

Toulouse-Saint-Louis du Sénégal : des lieux évocateurs pour la plus ancienne ligne aérienne du monde. Assurée en son temps par des grands noms de l'Aéropostale tels Saint-Exupéry, Mermoz, Daurat... A bord d'avions de guerre, recyclés pour l'acheminement du courrier.



C'est sur les traces de ces pionniers que des aventuriers d'aujourd'hui se lancent, depuis 36 ans, dans de petits avions, depuis Toulouse, afin de rallier Saint-Louis, au Sénégal, à 10 000 kilomètres. Huit jours de raid, dix étapes de ravitaillement, des paysages survolés à couper le souffle...



L'aventure, bien sûr, n'est pas à la portée de tous (5 000 euros par personne pour y participer), seuls les passionnés aisés peuvent y goûter. Mais chaque année, les amoureux - moins fortunés - de ces performances viennent assister en nombre au départ.



Comme un hommage aux géants des airs que furent le concepteur et les pilotes de l'Aéropostale...



Les participants à cette 37ème édition dormiront en Espagne à Alicante samedi, avant de survoler le Maroc et son désert. Arrivée prévue au Sénégal vendredi27 septembre.