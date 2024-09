Rallye aérien Toulouse-Saint Louis du Sénégal : la 40ème édition décolle le 21 septembre

La 40ème édition du rallye aérien Toulouse-Saint Louis du Sénégal aura lieu du 21 septembre au 4 octobre 2024, a appris Ndarinfo auprès des organisateurs.



Le samedi 21 septembre, au matin, 25 avions s’élanceront, depuis la piste de l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes, emportant 65 pilotes sur les traces des Lignes Latécoère et Aéropostale, à l’occasion du plus long et plus ancien rallye aérien au monde, créé en 1983. Tous les pilotes, de tous les pays, peuvent participer, à la condition que chaque équipage compte au moins un pilote ayant plus de 250 heures de vol.



De 10h00 à 12h00, les avions s’aligneront en bout de piste pour décoller vers l’Espagne, direction Alicante, la première des 20 étapes à travers l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. La destination finale étant la ville de Saint-Louis au Sénégal, via un parcours de plus de 10 000 km qui suivra rigoureusement la route aérienne ouverte en 1918 par Pierre-Georges Latécoère. Une route rendue célèbre par de grands noms comme Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz, Henri Guillaumet, pour ne citer qu’eux. Cette année sera d’ailleurs célébré le centenaire de l’arrivée sur « La Ligne » de Jean Mermoz, en octobre 1924.



Parmi les étapes mythiques du Rallye : l’escale de Tarfaya, anciennement Cap Juby, qui inspira à Saint-Exupéry son célèbre roman « Courrier Sud », où les participants dormiront sous des tentes maures dans le bivouac installé en plein désert. Dans chaque ville-escale, le soir, les pilotes retrouveront les récits de Jean-Claude Nivet, historien spécialiste de la Ligne, qui partagera avec eux des anecdotes sur l’Aéropostale, les pilotes et les villes-étapes.



Avec la présence du Bréguet XIV F-POST au départ du Rallye, la seule et unique réplique volante de l’avion d’origine des lignes aériennes Latécoère et Aéropostale. Mythe fondateur de l’aviation commerciale, c’est le premier avion à avoir transporté du courrier, du fret puis des passagers entre Toulouse et l’Afrique, d’abord jusqu’à Casablanca en 1919 puis jusqu’à Saint-Louis du Sénégal en 1923.



Au-delà de la compétition, le Rallye comporte aussi un volet humanitaire : chaque année, en complément des initiatives individuelles des équipages qui apportent aux populations locales des fournitures scolaires ou médicales, des opérations humanitaires d’envergure se font grâce aux contacts noués depuis des années par le Rallye. Grâce à l’association Des Ailes pour Saint-Louis du Sénégal, un partenariat a été noué entre l’hôpital de Saint-Louis et l’IUCT-Oncopôle de Toulouse, qui permet à des médecins et infirmiers toulousains de se rendre chaque année au Sénégal pour former leurs confrères sur place, tandis que des médecins sénégalais sont accueillis en retour à Toulouse pour parfaire leur formation. En parallèle, depuis 2013, ce sont plus de 35 tonnes d’équipement médical (matériel de chirurgie, lits médicalisés...) qui ont été acheminés au Sénégal, soit par les avions du Rallye, soit par des avions livrés par Airbus à Air Sénégal, soit par des containers maritimes.



La veille du départ, les équipages, venus de toute la France et du Royaume-Uni se retrouveront à Toulouse pour le briefing et la soirée à l’Envol des Pionniers. Après un équipage estonien l’an dernier, cette année c’est un équipage britannique, composé de 4 membres d’une même famille, qui se joindra aux équipages français.