Rapatriement de 126 Sénégalais du Maroc : Un acteur alerte sur le risque croissant de migration irrégulière

Cent-vingt six (126) Sénégalais retenus dans des centres de rétention au Maroc, ont été rapatriés suite à un effort concerté entre les autorités sénégalaises et le consulat de Dahla, sous la direction de M. Babou Sène, consul général. Cette opération fait suite à un premier rapatriement organisé, il y a trois mois, qui avait permis de ramener plus de 350 compatriotes dans des conditions similaires.



Mamadou Diba, un acteur engagé dans la lutte contre la migration irrégulière, a partagé ses préoccupations lors d'une interview sur I-Radio.



Il a rappelé que ces Sénégalais avaient quitté leur pays en quête de meilleures opportunités, mais avaient été interceptés par la marine marocaine alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Espagne par voie maritime.



"Ces gens sont ceux qui ont quitté Nouabidou par pirogue. Après avoir été interceptés, ce sont les conducteurs de pirogue, souvent ceux qui facilitent le passage, qui sont condamnés à de lourdes peines de prison allant de 10 à 20 ans, tandis que les migrants sont gardés dans des camps", a-t-il affirmé.



Diba a également souligné la nécessité d'une prise de conscience accrue sur les dangers encourus par ces jeunes en quête d'une vie meilleure. Malgré les efforts de sensibilisation menés auprès des potentiels migrants, il craint que la situation économique difficile du Sénégal n'incite encore plus de personnes à tenter cette dangereuse traversée.



"Nous continuons de sensibiliser, mais d'ici deux semaines, nous aurons encore des centaines de personnes dans cette situation. Vu la situation de notre pays, il est devenu insoutenable de débourser des millions pour rapatrier des migrants", a-t-il déclaré.