Rapatriements des corps, allégement de l’état d’urgence, réouverture des lieux de culte, reprise des classes … : les nouvelles mesures de Macky SALL

Le président de la République autorise désormais le rapatriement des corps de Sénégalais décédés du Covid-19 à l’étranger en indiquant que des instructions ont été données aux ministères pour faciliter les procédures au profit familles qui le souhaitent et « dans le respect strict des mesures sanitaires ».



Il a renseigné avoir consulté une équipe pluridisciplinaire et "d'éminents experts nationaux" sur l’évolution de la pandémie dans le pays. Il en ressort, dit-il, que Covid-19 circulera dans le pays jusqu’au mois de septembre



À compter du mardi, le chef de l’État annonce que le couvre sera adopté de 21 heures à 5 heures du matin. Les horaires de travail au bureau passeront de 9 heures à 16 heures. Les marchés seront ouverts pour 6 jours sur 7 ainsi que les "Louma" , "dans les limites de chaque département".



Macky SALL ordonne par ailleurs la réouverture des lieux de culte et la reprise des cours le 2 juin pour les classes en examen.



NDARINFO.COM