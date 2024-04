Rapport Ofnac de l'année 2022 : 9 dossiers sur la table des Procureurs des Tgi

Le Directeur général de l’Office nationale de lutte contre la Corruption (OFNAC), Serigne Bassirou Guèye a transmis 9 dossiers issus du rapport 2022 de son institution aux Procureurs des Tribunaux de Grande Instance.



Le document publié hier compte 92 pages. Au total, 09 rapports d’enquête ont été transmis aux autorités judiciaires chargées des poursuites en 2022, raconte LeTémoin.



Il s’agit de l’affaire relative à l’acquisition et à la prestation de services de transport de vivres et autres produits dans la lutte contre les effets de la pandémie COVID-19, de l’ affaire contre monsieur Cheikh SECK, maire de la commune de Ndindy, de l’affaire Ibrahima THIAM contre le président de la chambre des métiers de Diourbel, de l’affaire de faux et usage de faux en document administratif contre Assane SAMBA et le bureau des domaines de Ngor/Almadies, de l’affaire Souleymane IRADIANG et consorts contre monsieur Ibrahima BA, maire de la commune de Faoune.



Pour cette affaire, l’OFNAC a décidé de transmettre le rapport d’enquête au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sédhiou, de l’ affaire relative à des faits de corruption et de vente illégale de terrain contre monsieur Donacien KANFANY, de l’affaire Serigne Modou Awa Balla DEME contre le maire de commune de Pékesse et de l’affaire de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux, d’occupation de terrain sans droit ni titre, de comptable de fait et de faute de gestion contre le sieur Mamadou SOW maire de la commune de Gandé. En somme, rien que du menu fretin