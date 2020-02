Rapport cour des comptes : Abdou Mbow invite les « épinglés » à rendre le tablier

Le parlementaire Abdou Mbow n’a pas mâché ses mots contre les personnalités épinglées par les différents rapports la cour des comptes.



« Je suis de ceux qui pensent que tous ceux ce qui ont eu des manquements par rapport à la gestion des choses publiques doivent être sanctionnés. Ça, c’est ma conviction. Parce qu’on ne peut pas, aujourd’hui, avec les privilèges qu’on a, être responsabilisés par les populations, et avoir certains manquements graves, à la tête des Institutions », a-t-il affirmé sur les ondes de Iradio.



Mieux Abdou Mbow invite les « épinglés » à démissionner, « ma conviction, c’est qu’eux-mêmes ne devraient pas attendre d’être sanctionnés. Ils doivent tirer les conséquences de ces rapports. Quand on est à la tête d’une Institution et qu’on fait des manquements graves, on ne doit pas attendre la sanction du président de la République, on doit prendre ses responsabilités et dire voilà ce que j’ai fait et je prends la responsabilité de rendre le tablier », soutient-t-il.