Réactions des populations après le défilé : entre fierté nationale et espoir de changement

À l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, l’Avenue Macky Sall a vibré au rythme des défilés civils et militaires. Les populations, venues en grand nombre, ont exprimé leur fierté et salué l’organisation de l’événement. Si elles ont apprécié le thème et l’ambiance patriotique, plusieurs voix ont aussi appelé les nouvelles autorités à réhabiliter les infrastructures publiques, pour que l’esprit de renouveau se traduise aussi dans le quotidien.