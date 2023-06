Rébellion de Wagner : Pékin a exprimé son «soutien» à Moscou, selon la diplomatie russe

La Russie a affirmé dans l'après-midi que la Chine avait exprimé son soutien aux efforts du président Vladimir Poutine pour «stabiliser la situation», après la rébellion du groupe paramilitaire Wagner qui a fait trembler le Kremlin.



Dans ce contexte, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andreï Roudenko a été reçu dimanche par le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang et le vice-ministre Ma Zhaoxu.



Lors de l'échange entre Andreï Roudenko et Ma Zhaoxu, «la partie chinoise a exprimé son soutien pour les efforts des dirigeants de la Fédération de Russie pour stabiliser la situation dans le pays en lien avec les événements du 24 juin».



Les États-Unis savaient que Prigojine préparait une rébellion



Dans la nuit, le Washington Post et le New York Times ont révélé que les services de renseignement américains avaient intercepté mi-juin des informations indiquant qu'Evguéni Prigojine préparait une rébellion armée contre l'administration militaire.



La Maison Blanche et d'autres hauts responsables du Pentagone, du Congrès et du département d'État, ont été prévenus quelques jours avant les événements. Washington pense que Poutine était également au courant d'une action imminente du chef de Wagner.



Ce dimanche matin, le «régime d'opération antiterroriste» restait en vigueur à Moscou. Sur place, les journalistes de l'AFP ont observé d'importantes patrouilles de police déployées le long de la route par laquelle auraient pu arriver les hommes de Wagner s'ils avaient atteint la capitale.



Les restrictions de circulation ont en revanche été levées. Les combattants de Wagner achevaient dans la matinée leur retrait de la région de Voronej, selon le gouverneur, et les soldats tchétchènes déployés à Rostov-sur-le-Don samedi ont quitté la ville, selon le gouverneur régional.



