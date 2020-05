Récemment en contact avec Aliou Sall : les résultats des tests sur Abdoulaye Daouda Diallo

Plus de peur que de mal du côté du ministère des finances et du budget. Recensé parmi les contacts du maire de Guediawaye Aliou Sall testé positif hier à la COVID-19, le ministre Abdoulaye Daouda a été, pour sa part, testé négatif au coronavirus.



C'est la cellule de communication du ministère qui donne l'information sur sa page Facebook, précisant que le ministre a fait les tests aujourd'hui et ils sont revenus négatifs.



Abdoulaye Daouda Diallo a été suspecté porteur du virus pour avoir été récemment en contact avec le frère du président de la République actuellement interné avec sa femme à l'hôpital Dalal Jam. En effet, le ministre des finances et du Budget à reçu, vendredi après-midi, le Maire de Guediawaye, Aliou Sall.



Avec Seneweb