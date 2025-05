Réforme de l’aide à la presse : l’État resserre les contrôles après 800 millions FCFA détournés

Le rapport annuel sur la réforme du secteur des médias révèle un détournement de près de 800 millions de francs CFA issus de l’aide à la presse 2023. L’État annule la subvention 2024 et met en place de nouvelles règles pour redresser un système jugé inefficace et opaque.



Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a levé le voile sur un détournement massif de l’aide publique destinée aux médias. Selon le rapport 2024-2025 présenté le 2 mai, près de 45 % de la subvention de 1,9 milliard de francs CFA allouée en 2023 n’a pas servi aux entreprises de presse, mais à des structures ou activités sans lien direct avec le secteur.



Un diagramme circulaire publié à la page 13 du rapport illustre le déséquilibre : alors que la presse écrite, les télévisions, les radios et la presse en ligne se partagent de faibles portions, le rouge vif, symbole de l’affectation hors presse, domine le graphique.



Des « dysfonctionnements majeurs » pointés



Le ministère évoque des dépenses opaques, des détournements de mission et une inefficacité notoire du mécanisme. Résultat immédiat : l’aide à la presse 2024 est annulée, dans l’attente d’une réforme en profondeur.



Pour 2025, la subvention sera reversée uniquement aux médias formellement reconnus et enregistrés. Une hausse de l’enveloppe à 2,7 milliards CFA est prévue, mais elle ne bénéficiera qu’aux 258 entreprises désormais éligibles, contre 535 auparavant. Cette réduction est liée au processus d’assainissement et de mise en conformité avec le Code de la presse.



Vers un nouveau modèle de financement



Selon Habibou Dia, directeur de la Communication, la réforme vise à faire du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP) un véritable outil stratégique pour le développement du secteur médiatique, et non un simple guichet d’aides financières.



Le ministère entend désormais lier cette subvention à une logique de développement durable, d’investissement dans les capacités des médias et de meilleure gouvernance.