Régates de Saint-Louis 2024 : Temps forts des courses

Lodo s'est imposé à la première course des Régates 2024, suivie de Pondo Kholé et de Dakk. Les 2ème et 3éme manches ont été remportées par Pondo Kholé devant Lodo et Dakk qui a connu quelques difficultés cette année. Malgré la forte effervescence, la compétition s'est déroulée dans la sportivité et le fair-play. Au final, c'est Guet-Ndar et Saint-Louis du Sénégal qui gagne. Temps forts des courses.