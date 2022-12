Relance de l’artisanat : l’Etat magnifie la contribution du programme Archipelago – vidéo

Le directeur de cabinet du Ministre de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel a salué jeudi la pertinence du programme de capacitation engagé dans le cadre de l'inititaive Archipelago au profit des jeunes artisans, en rappelant la contribution significative de ce secteur dans l’économie du pays. Aloume NDIAYE, qui présidait la cérémonie de clôture du programme, renseigne que 300 jeunes ont été formés sur 4 filières grâce au financement de l'Union européenne et la participation des chambres des métiers. « Nous souhaitons que ce type de partenariat puisse continuer et que sa clôture soit le début d’une nouvelle collaboration », a-t-il dit devant une délégation de l’Union. Cette dernière s’est réjouie des résultats engrangés et de la synergie consolidée. « La formation est l’apprentissage sont des clefs pour fournir un emploi de qualité aux jeunes », a laissé entendre Stéphane DEVOT, le chef de la mission. « C’est un plaisir de partager nos savoir-faire et de créer des dynamiques qui sont profitables aux jeunes du Sénégal », a-t-il ajouté.