Relance du secteur touristique : Mame Mbaye NIANG réaffirme son engagement

Pendant trois jours (28-30 avril 2023), les acteurs du tourisme auront l’opportunité de se concerter et d’échanger davantage et profondément avec leur ministère de tutelle sur des sujets importants de la mise en œuvre de la politique touristique définie par le Président Monsieur Macky SALL.



« Cet exercice de réflexion collective en conjuguant nos intelligences autour d’un secteur qui a de l’importance pour le développement socio-croissance de notre pays », a déclaré vendredi le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang dans son discours d’ouverture des travaux.



Selon lui, cette rencontre qui se tient dans un contexte post-Covid de consolidation des acquis pour relancer les flux touristiques, est l’occasion de poursuivre le dialogue déjà engagé avec les acteurs sur les défis auxquels est confronté le secteur touristique sénégalais.



« Il y a quelques jours déjà, j’avais reçu une délégation de la Fédération des Organisations Patronales de l’Industrie Hôtelière et Touristique du Sénégal, conduite par Son Président Monsieur Mamadou Racine SY. Tout cela entre en droite ligne de notre conception de mettre l’action publique en œuvre sur la base de la concertation qui permet à tout un chacun de s’exprimer afin de s’accorder sur un projet commun dans la satisfaction de l’intérêt général », a souligné le ministre.



L’opportunité de cette réunion de concertation se justifie par la nécessité de redonner de la visibilité à ce secteur porteur d’espoir, et de juguler les freins voire les complexités ou les contraintes qui freinent le secteur dans son développement harmonieux et durable.



L’ampleur des défis à relever dans le secteur tourisme donne du sens aux différentes thématiques inscrites dans l’agenda de ces travaux de trois jours.



« C’est ainsi que je voudrais vous inviter à discuter de plusieurs points qui vont de la préparation des grandes lignes des documents de planification, à l’analyse des instruments de financement de l’investissement, à la gouvernance et à l’encadrement du secteur », a lancé le ministre.



Il s’agit notamment de la préparation du Conseil Interministériel sur le Tourisme (CIMT), du Conseil Sénégalais du Tourisme (CST), du Code du tourisme, du Crédit Hôtelier et Touristique, du classement des établissements d’hébergement touristique, mais aussi de la Promotion, des politiques d’aménagements touristiques, de la Lettre de Politique Sectorielle (LPS), de la Revue Annuelle Concertation (RAC) et du cadrage budgétaire 2024-2026.



Ces différents sujets d’actualité au menu de la réunion permettront aux acteurs de discuter des profondes mutations du secteur et de s’approprier les grands chantiers de la politique touristique, chère à Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République.



« Sous l'effet de la mondialisation, de l’intégration africaine et des stratégies économiques, les regroupements dans ce secteur se multiplient. Les agences de voyages, les systèmes de réservation, les transports, l'industrie hôtelière sont à l'heure des partenariats et des fusions », a rappelé le ministre.



L’avènement des nouvelles technologies engage le tourisme dans une ère nouvelle, celle de l'information interactive, de la promotion et de la distribution en ligne.



Aujourd’hui, ajoute le ministre, la demande des consommateurs elle-même évolue, elle se caractérise désormais par une exigence croissante de qualité, d’où l’exigence pour la tutelle et les acteurs de s’adapter à cet environnement pour repositionner la Destination Sénégal en se donnant les moyens d’une nouvelle stratégie de développement touristique.



Cette démarche inclusive justifie l’implication par le ministère de tous les parties prenantes pour, ensemble, développer le partenariat et les synergies entre les acteurs de la chaîne de valeur touristique pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du Plan Sénégal Emergent qui est d’arriver à 10 millions de touristes à l’horizon 2035.



« Je veux être un ministre qui vous écoute, qui comprend vos préoccupations et attentes, bref je veux être un ministre partenaire. Partenaire pour une réglementation et un encadrement du secteur, partenaire pour la relance des investissements touristiques avec une forte présence du secteur privé national, partenaire pour des actions de promotion de grandes envergures, partenaire pour toute action allant dans le sens de donner au secteur touristique et aux loisirs toute leur place dans le dispositif socio-économique du pays », a déclaré Mame Mbaye Niang.



Le ministre s’est d’ailleurs engagé à soutenir tous les acteurs en poursuivant les efforts du gouvernement dans le cadre de la résilience et ceux initiés pour la relance du secteur.



« Je veux travailler avec vous dans la confiance, sans tabou ni complexe. A chacun son métier : vous créez de la richesse et des emplois, mon rôle c’est de vous soutenir. Je mettrai toute mon énergie à vos côtés pour que les résultats soient là, visibles et palpables », a promis le ministre.



La réunion rassemble pendant trois jours plusieurs personnalités et acteurs du tourisme, notamment le Président du Conseil sénégalais du tourisme, les Présidents de Conseil de surveillance ; des Directeurs généraux ; les Chefs de service régionaux du tourisme ; les représentants des syndicats de travailleurs du secteur hôtelier et touristique ; les guides touristiques et les représentants du secteur privé.