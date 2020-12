Remous sur le projet de « débaptisation » : BAPO écrit à ses collègues du conseil municipal de Saint-Louis

Chers collègues

Les passes d’Armes dans les réseaux sociaux m’obligent à reprendre ma plume.

Camarades les citoyens qui sollicitent et qui préservent l’honneur de donner une partie de leur temps et de leurs activités à la cité si la libre administration de la commune doit être une école de la vie publique.

Il est bon qu’elle soit aussi l’école de cette vertu civique si nécessaire :



Les fonctions municipales sont à la fois un honneur et un devoir pour les citoyens

Alors, il y a un comportement à avoir dans le langage et la tenue



Pour faire un bon conseiller municipal il n’existe pas d’école ni de formation spécifique , ce qui caractérise le bon conseiller c’est son rapport avec les concitoyens c’est sa capacité à les écouter à les comprendre à résoudre les difficultés.



Finalement, c’est l’amour qu’il porte aux habitants de son quartier de sa commune qui feront de lui un bon conseiller .

Un Conseil Municipal doit être une addition de Solidarité et exige de notre part la Compréhension de l’autre ,Il faut donc s’interdire tout ce qui peut supposer de blesser l’autre par solidarité.



Les influences de ce groupe se contre balanceront s’équilibreront pour faire émerger un compromis social à l’avantage de Tous



Saint-Louis 18/12/2020

Doyen Bapau